Akşam Postası / 17 Ocak 2024

Britanya’da kanser hastası bazı çocuklara kemoterapiden çok daha az toksik olan yeni bir tür ilaç tedavisine başlandı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre 11 yaşındaki Arthur, kan kanseri (lösemi) nedeniyle Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi’nde bu tedaviyi ilk deneyenlerden biriydi. Ailesi, kemoterapinin tersine Arthur’un kendisini daha hasta hissetmesine neden olmayan bu tedaviyi ‘karanlığı aydınlatan ışık’ olarak adlandırıyor. […]