Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 17 Ocak 2024

Adalet bakanına göre 27 bin 300 lira cezanın nedeni ‘şikayetten vazgeçilmesi’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında “Şikayetten vazgeçilmesi böyle bir ceza getirdi” dedi. 

Bakana göre endişeye mahal yok: Yoğun bakımların yüzde 72’si dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirterek, yoğun bakımların yüzde 72’sinin dolu olduğunu söyledi. Bakan, İstanbul’da bu oranın yüzde 83’e ulaştığını da belirtti.


Yargıtay’a dört yeni üye: Aralarında İsmail Uçar da var

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay’a dört yeni üye seçti.

Emek ve meslek örgütleri ‘sansüre hayır’ dedi: Korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor

İstanbul Kadıköy’de ‘sansüre hayır’ eyleminde bir araya gelen emek ve meslek örgütleri, bir korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını belirterek mücadele çağrısında bulundu.

Dursun Özbek ‘siyasete atıldı’: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AKP’nin belediye başkanı adayı Murat Kurum için, “İstanbul için büyük bir şans” dedi.

212 maden sahası ihaleye açılıyor

212 maden sahasının kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak.

Cumhuriyet kutlamasındaki konuşması gündem olan öğretmen görevden alındı

TED Antalya Koleji’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hedef gösterilen öğretmen Emine Karakaş görevden alındı.

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, yarın akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte etkili olacak fırtınaya karşı uyardı.

‘Tevhid’ bayrağı açan kişiyi yumruklayan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı

İstanbul’da düzenlenen Filistin’e destek mitinginde ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açan İsmail Aydemir’i yumrukladığı için tutuklanan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi.

Google’da ikinci dalga: ‘Yapay zeka’ yüzlerce çalışanı işinden etti

Google’da 2024’te ikinci işten çıkarma kararı… Yüzlerce çalışanın işsiz kalmasının nedeniyse yapay zeka olarak gösteriliyor.

Sermaye piyasalarında 2023’te ne oldu?

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), geçen yıl 56 şirketin halka arz edildiğini ve söz konusu arzlardan 79,79 milyar lira toplandığını bildirdi.

Netanyahu’ya göre Gazze’ye saldırılar 2025’te de devam edebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne saldırıların 2025’te de devam edebileceğini söyledi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 17 Ocak 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Britanya’da çocuklara kemoterapiden çok daha hafif bir tedaviye başlandı

Britanya’da kanser hastası bazı çocuklara kemoterapiden çok daha az toksik olan yeni bir tür ilaç tedavisine başlandı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre 11 yaşındaki Arthur, kan kanseri (lösemi) nedeniyle Londra’daki Great Ormond Street Hastanesi’nde bu tedaviyi ilk deneyenlerden biriydi. Ailesi, kemoterapinin tersine Arthur’un kendisini daha hasta hissetmesine neden olmayan bu tedaviyi ‘karanlığı aydınlatan ışık’ olarak adlandırıyor. […]

’10 bin adım efsanesi’ne bir darbe daha

Geleneksel görüş, uzun ve sağlıklı bir yaşama giden yolculuğun (her gün) 10.000 adımla başladığını söylüyor. Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler için bu, muhtemelen sürdürülmesi çaba isteyen bir hedef. Bununla birlikte, bir süredir bu bilginin yanlış olduğu da bilinmekte.