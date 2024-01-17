Akşam Postası / 17 Ocak 2024

Adalet bakanına göre 27 bin 300 lira cezanın nedeni ‘şikayetten vazgeçilmesi’
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza hakkında “Şikayetten vazgeçilmesi böyle bir ceza getirdi” dedi.
Bakana göre endişeye mahal yok: Yoğun bakımların yüzde 72’si dolu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirterek, yoğun bakımların yüzde 72’sinin dolu olduğunu söyledi. Bakan, İstanbul’da bu oranın yüzde 83’e ulaştığını da belirtti.
Yargıtay’a dört yeni üye: Aralarında İsmail Uçar da var
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay’a dört yeni üye seçti.
Emek ve meslek örgütleri ‘sansüre hayır’ dedi: Korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor
İstanbul Kadıköy’de ‘sansüre hayır’ eyleminde bir araya gelen emek ve meslek örgütleri, bir korku iklimi yaratılmaya çalışıldığını belirterek mücadele çağrısında bulundu.
Dursun Özbek ‘siyasete atıldı’: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AKP’nin belediye başkanı adayı Murat Kurum için, “İstanbul için büyük bir şans” dedi.
212 maden sahası ihaleye açılıyor
212 maden sahasının kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak.
Cumhuriyet kutlamasındaki konuşması gündem olan öğretmen görevden alındı
TED Antalya Koleji’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hedef gösterilen öğretmen Emine Karakaş görevden alındı.
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, yarın akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında kentte etkili olacak fırtınaya karşı uyardı.
‘Tevhid’ bayrağı açan kişiyi yumruklayan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı
İstanbul’da düzenlenen Filistin’e destek mitinginde ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açan İsmail Aydemir’i yumrukladığı için tutuklanan Ege Akersoy hakkında tahliye kararı verildi.
Google’da ikinci dalga: ‘Yapay zeka’ yüzlerce çalışanı işinden etti
Google’da 2024’te ikinci işten çıkarma kararı… Yüzlerce çalışanın işsiz kalmasının nedeniyse yapay zeka olarak gösteriliyor.
Sermaye piyasalarında 2023’te ne oldu?
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), geçen yıl 56 şirketin halka arz edildiğini ve söz konusu arzlardan 79,79 milyar lira toplandığını bildirdi.
Netanyahu’ya göre Gazze’ye saldırılar 2025’te de devam edebilir
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne saldırıların 2025’te de devam edebileceğini söyledi.