Akşam Postası / 16 Ocak 2024

Erdoğan’dan harekat sinyali
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyi için harekat sinyali verdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapacaklarını söyledi.
Lütfü Savaş: Özgür Özel ‘Sizden memnunum başkanım’ dedi
Yeniden aday göstermesiyle tartışmaların gündemine oturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisinden ‘memnun’ olduğunu söyledi.
Akkuyu Nükleer Santrali’nde menenjitten ölüm iddiası doğrulandı
Akkuyu Nükleer A.Ş., nükleer santral inşaatında çalışan ve menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki işçinin öldüğünü haberini doğruladı.
‘Terör saldırılarına ilişkin başkanlık tezkeresi’ kabul edildi
Meclis’te ‘teröre karşı bildiri’ konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi, Dem Partisi hariç tüm siyasi partilerin oyuyla kabul edildi.
Kuryenin ölümünün cezası 27 bin 300 lira
İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne yol açtıktan sonra kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verildi.
Almanya’nın aradığı suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı
Almanya’nın kırmızı bültenle aradığı marihuana kartelinin elebaşlarından, suç örgütü lideri Sammy Ali İstanbul’da yakalandı.
Komünist başkan resmen Kadıköy’den aday
Tunceli belediyesinin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Son beş yılda ‘üniversite terk’ sayısı 2 milyona dayandı
Türkiye’de son beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi, eğitimini yarıda bıraktı.
CHP’li belediye başkanından Barış Pehlivan’a 1 milyon liralık tazminat davası
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın kendisi hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.
ABD’li yatırım uzmanı: Bitcoin 170 bin dolar olacak
ABD’li yatırım uzmanı Anthony Scaramucci, en yaygın kripto para birimi Bitcoin’in 2025’te 170 bin doları göreceğini söyledi.
Alaska Havayolları kılpayı atlatılan faciaya karşılık yolculara 1500’er dolar teklif etti
Alaska Havayolları, havada paneli patlayan uçağın yolcularına 1500 dolar (45 bin 150 lira) ödemeyi teklif etti. Miktarı komik bulan yolcular, şirketin 1550 doları neye göre hesapladığını sorguladı.