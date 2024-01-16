Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Ocak 2024

Erdoğan’dan harekat sinyali

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyi için harekat sinyali verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapacaklarını söyledi.


Lütfü Savaş: Özgür Özel ‘Sizden memnunum başkanım’ dedi

Yeniden aday göstermesiyle tartışmaların gündemine oturan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisinden ‘memnun’ olduğunu söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali’nde menenjitten ölüm iddiası doğrulandı

Akkuyu Nükleer A.Ş., nükleer santral inşaatında çalışan ve menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki işçinin öldüğünü haberini doğruladı.

‘Terör saldırılarına ilişkin başkanlık tezkeresi’ kabul edildi

Meclis’te ‘teröre karşı bildiri’ konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi, Dem Partisi hariç tüm siyasi partilerin oyuyla kabul edildi. 

Özbek ve Timur PFDK’ya sevk edildi

Kuryenin ölümünün cezası 27 bin 300 lira

İstanbul’da motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne yol açtıktan sonra kaçan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a 27 bin 300 lira para cezası verildi.

Rakamlarla: İstanbul 20 yılda nasıl yağmalandı?

Almanya’nın aradığı suç örgütü lideri Türkiye’de yakalandı

Almanya’nın kırmızı bültenle aradığı marihuana kartelinin elebaşlarından, suç örgütü lideri Sammy Ali İstanbul’da yakalandı.

Komünist başkan resmen Kadıköy’den aday

Tunceli belediyesinin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Belediye başkan adayı olarak gösterildi.

İstanbul’da enfeksiyondan ölenlerin sayısı, pandeminin pik dönemini geçti

Son beş yılda ‘üniversite terk’ sayısı 2 milyona dayandı

Türkiye’de son beş yılda 1 milyon 957 bin üniversite öğrencisi, eğitimini yarıda bıraktı.

Aşıyla ilgili ‘bilim dışı’ konuşan Karatay’a İTO inceleme başlattı

CHP’li belediye başkanından Barış Pehlivan’a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP’li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın kendisi hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

75’inci Emmy Ödülleri’nde ‘Succession’ rüzgarı

ABD’li yatırım uzmanı: Bitcoin 170 bin dolar olacak

ABD’li yatırım uzmanı Anthony Scaramucci, en yaygın kripto para birimi Bitcoin’in 2025’te 170 bin doları göreceğini söyledi.

Alaska Havayolları kılpayı atlatılan faciaya karşılık yolculara 1500’er dolar teklif etti

Alaska Havayolları, havada paneli patlayan uçağın yolcularına 1500 dolar (45 bin 150 lira) ödemeyi teklif etti. Miktarı komik bulan yolcular, şirketin 1550 doları neye göre hesapladığını sorguladı.

Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT’ye ‘kumpas’ını tiye aldı

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Özbek ve Timur PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.