Akşam Postası / 15 Şubat 2024

AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘HES projesinin zararları araştırılsın’ önergesine ret

Artvin Arhavi’deki HES projesinin bölgeye verdiği zararın araştırılması için verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

BİSAM: Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nın (BİSAM) verilerine göre açlık sınırı 15 bin lirayı geçti.

Danıştay ve AYM Erdoğan’ın hedefinde: Bizi rahatsız ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Danıştay’ın ‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç edilen 450 hakim ve savcının göreve iadesi kararına tepki gösterdi: “Karar sessiz kalmamız mümkün değil. Danıştay zaman zaman bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama AYM’nin sık sık bu tür kararları alması ciddi manada rahatsız ediyor.”

TEMA: İliç’te siyanür içeren milyonlarca metreküp toprak Fırat Havzası’na karıştı

TEMA Vakfı Erzincan’daki altın madenindeki felaketle ilgili “Üzülerek belirtmek isteriz ki bu bir kaza değildir, yaşanan felaket göz göre göre gerçekleşmiştir” dedi.

Özgür Özel’e göre Hatay’daki protestolarda ‘organize’ işler de var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde Lüftü Savaş’a gösterilen tepkilerle ilgili “Savaş’ı protesto edenler arasında organik Hataylılar da vardı ama o grupları organize eden insanlar da vardı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, aday belirlemede tabanın itirazlarının görmezden gelindiğini belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı

Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş trendi durdu

Quick Finans’ın SmartIQ işbirliğiyle yayınladığı ocak raporuna göre ikinci el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi.

Ali Koç: TFF ile Suudi Arabistan arasındaki sözleşmeden bizim bilgimiz yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin dezenformasyona hizmet ettiğini söyleyerek Türkiye Futbol Federasyonu’yla (TFF) Suudi Arabistan arasında imzalanan sözleşmeyle ilgili bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Meclis’e üç milletvekilinin dokunulmazlık dosyası sevk edildi

CHP, DEVA ve Saadet Partisi’nden birer milletvekiline ait üç dokunulmazlık dosyası, Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Yılın ilk ayı: Bütçe 150,7 milyar lira açık verdi

Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar lira, bütçe gelirleri 617,2 milyar lira oldu. Böyle bütçede 150,7 milyar lira açık oluştu.

KKM hesaplarından çıkış yavaşladı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 367 milyar liraya geriledi. Haftalık çıkış yaklaşık 15 milyar lirayla sınırlı kaldı.

ChatGPT’nin rakibi GigaChat, Rusya’da tıp yeterlilik sınavını geçti

Rusya’nın en büyük finans kuruluşu Sberbank tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması GigaChat, tıp fakültesini bitiren öğrencilere yönelik bir testi başarıyla tamamladı.

Yabancı yatırımcının ocakta en çok aldığı ve sattığı hisseler

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar ocakta net 236,5 milyon dolar alım yaptı. Koç 77,7 milyon dolarla en çok alım yapılan hisse olurken Sasa Polyester 50,5 milyon dolarla en çok net satış yapılan hisse oldu.

SpaceX, Ay’a inmesi için uzay aracı fırlattı

SpaceX, ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin ‘IM-1’ misyonu kapsamında ‘Odysseus’ adlı Ay’a iniş aracını uzaya gönderdi.