Akşam Postası / 15 Mayıs 2024

Erdoğan: Bürokratik vesayetin nüksetmesine izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bürokratik vesayetin nüksetmesine izin vermeyiz” dedi.

Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala’nın yargılanmanın yenilenmesi talebini oybirliğiyle reddetti.

Ankara’da dört emniyet görevlisine gözaltı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda Ankara il emniyet müdür yardımcısı, organize suçlarla mücadele şube müdürü ve müdür yardımcısı ile bir kamu görevlisi gözaltına alındı.

Slovakya başbakanına silahlı saldırı

Slovakya’da hükümet toplantısından sonra dört el ateş açıldı.

İYİ Partili Bilici istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti.

Rapor: Dünyada afetler nedeniyle 25,4 milyon kişi evini kaybetti

2023’te afetler, çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle evini kaybedenlerin sayısı 75,9 milyon oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye, evsiz kalanların belirlendiği sıralamada ikinci oldu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini düşürdü. EBRD Türkiye’nin bu yıl 2,7, 2025’teyse yüzde 3 büyümesini bekliyor.

Fitch: Türkiye’nin finansman riskleri azalıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk borçlanma araçları piyasasının yatırımcıların risk iştahının iyileşmesiyle canlandığını ve sukuk, yani kira sertifikası ihraçlarının arttığını açıkladı.

Türkiye satın aldığı LNG’yi Avrupa’ya satabilecek

Türkiye, Sakarya gaz sahasında üretilen doğalgazı ve uzun vadeli sözleşmelerle sıvılaştırılmış formda satın aldığı gazı Avrupa’ya ihraç edebilecek.

Bütçe nisanda 177,8 milyar lira açık verdi

Bütçede nisanda 177 milyar 830 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 691 milyar 312 milyon lira açık oluştu.

Asgari ücrete ara zam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemde olmadığını söyledi.

Isparta uçak kazası: 17 yıldır firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Isparta’da 2007’de 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası davasında hakkında 11 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İstanbul Havalimanı’nda sahte kimlikle yakalandı.

13 ilde operasyon: 112 gözaltı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen ‘Mahzen-46’ operasyonlarında ülke genelinde faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 112 şüpheli gözaltına alındı.

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artacak

Sıcaklıkların yurt genelinde artması bekleniyor.