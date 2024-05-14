Akşam Postası / 14 Mayıs 2024

Osman Kavala’nın itirazını değerlendirecek mahkeme heyeti değiştirildi

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın yeniden yargılama talebini değerlendirecek mahkemenin heyeti ‘kanun gereği’ değiştirildi.

Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlerden hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘kimi çıkar odaklarının fiyat manipülasyonu’ yaptığını söyledi: “Milletin aşına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.”

Bahçeli: Bir komplo devrede, hedef cumhur ittifakı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da üç üst düzey emniyetçinin görevden uzaklaştırılıp soruşturulmaya başladığı süreci değerlendirdi: “Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, cumhur ittifakı ve son tahlilde Türkiye’dir.“

Görevden uzaklaştırılan üç emniyetçinin evi arandı

Ankara’da görevinden uzaklaştırılan üst düzey üç emniyetçinin evi arandı.

Yargıtay başkanı nihayet seçildi: Ömer Kerkez

37’nci tur oylamasında Yargıtay başkanlığına Ömer Kerkez seçildi.

Tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer’in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Britanya’da araştırma: Kız öğrenciler, kız liselerinde daha başarılı

Britanya’da yapılan bir araştırma, kız öğrencilerin kız liselerindeki sınavlarda karma okullara kıyasla daha başarılı olduğunu gösterdi.

En fazla gazeteci tutuklanan üçüncü ülke Türkiye

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) raporuna göre 2023’te dünyada 129 gazeteci öldürüldü. Türkiye en fazla gazeteci tutuklayan üçüncü ülke oldu.

The Times yazdı: Hamas Türkiye’de üs kurmayı planlıyor

Britanya merkezli The Times, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın özel kalem müdürü Hamza Abu Shanab’ın evinde ‘Türkiye’de üs kurulması’ başlıklı bir belge bulduğunu iddia etti.

Türkiye son 53 yılın en sıcak nisanını yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de bu yıl nisanda son 53 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.

Engellilerden Meclis önünde eylem: 4 bin 195 lira aylık yetmiyor!

Engellilerin Haklarına Erişim Platformu, yaşam şartlarının iyileştirilmesi talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde eylem yaptı.

Akaryakıt yarından itibaren aynı fiyata satılacak

13 bin bayide yarından itibaren akaryakıt fiyatları aynı olacak.

EURO 2024’te hakemler, önemli kararları takım kaptanlarına açıklayacak

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarında hakemlerin kritik kararların gerekçelerini takım kaptanlarıyla paylaşacağını açıkladı.

Araştırma: İnternet insanları iyi hissettiriyor

Oxford ve Tilburg’un son araştırmasına göre internet insanlara iyi geliyor.

Trump’tan göçmen çıkışı: Akıl hastanelerini ülkemize boşaltıyorlar

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, akıl hastanelerinin serbest bıraktığı kişilerin ABD’nin yolunu tuttuğunu öne sürdü: “Akıl hastanelerini güzel ülkemize boşaltıyorlar.”