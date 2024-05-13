Akşam Postası / 13 Mayıs 2024

İtibardan ‘tasarruf’ dönemi: Yabancı menşeili araç kullanımı sonlandırılacak

Enflasyonla mücadele kapsamında hazırlanan ‘kamuda tasarruf’ paketine göre kamuda bina ve araç alımı üç yıl süreyle durduruldu. Ayrıca yabancı menşeili araç kullanımı da sonlandırılacak.

Yargıtay başsavcılığı için adaylar belli oldu

Yargıtay başsavcılığı için yapılan adaylık seçimlerinde en çok oyu alan beş isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 15 gün içinde adaylardan birini atayacak.

9 Soruda: Hastanede ‘onaylı randevu’

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) ‘Onaylı Randevu’ dönemi bugün başladı.

Beş günde 4 bin 995 firari yakalandı

Son beş günde düzenlenen ‘Çember-18’ operasyonlarında 4 bin 995 firarinin yakalandığı bildirildi.

Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Esse sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

ABD de kabul etti: İsrail teröristten çok sivil öldürdü

ABD yönetimi, İsrail ordusunun Gazze’de öldürdüğü sivil sayısının ‘Hamas teröristleri’nden daha fazla olduğunu kabul etti.

Rapor: İklim değişikliğinden korunmak için acilen harekete geçilmeli

Britanya merkezli hakemli tıp dergisi The Lancet’in son raporunda, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek ‘korunmak için acilen harekete geçilmesi gerektiği’ belirtildi.

Katalonya seçimlerinde ayrılıkçı partiler azınlığa düştü

İspanya’nın özerk Katalonya bölgesindeki genel seçimlerden Sosyalist Parti birinci çıktı. Ayrılıkçı partiler 10 yıl sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğu yitirdi.

NASA’ya Boeing uyarısı

NASA’ya uzay misyonu için parça tedarik eden ValveTech, Boeing Starliner roketinin ilk fırlatması öncesinde uyarıda bulundu. Şirket, ‘felaketle sonuçlanacak bir şey yaşanmadan’ güvenlik kontrollerini iki katına çıkarmaya ve protokolleri yeniden incelemeye çağırdı.

Müze küratörü profesör kaçakçılık yaparken yakalandı

Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi küratörü Prof. Lorenzo Prendini, İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılıktan gözaltına alındı.

Lays, Ruffles, Doritos’un sahibi Frito Lay’e ‘rekabet’ soruşturması

Rekabet Kurulu, Türkiye’de Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza cips ve Rocco şekerleme pazarlarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açtı.

Borsada halka arz etkisi: Yatırımcı sayısı arttı

Borsa İstanbul’da geçen hafta yatırımcı sayısı, halka arzlarla birlikte 864 bin 6 kişi arttı.

Cari denge martta 4,54 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.