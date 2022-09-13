Akşam Postası / 13 Eylül 2022

İstanbul’da suya yüzde 40 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde suya yüzde 40 zam, oy birliğiyle kabul edildi.

Erdoğan, konutta öyle bir krize düşürdü ki, seçim öncesi ‘yüzyılın projesi’ne sarıldı

İktidara geldiği 2002’den bu yana ev sahipliği oranını yüzde 70’lerden 50’lere kadar düşüren AKP’nin genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi konut krizine çare bulmak için ‘yüzyılın projesi’ denen sosyal konut projesine sarıldı. Beş yıla yayılacak bu projenin ayrıntılarını da Erdoğan duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası e-Devlet’te TOKİ yoğunluğu

Akşener, CHP’deki ‘solcu kanaat önderleri’ni uyardı: Tutumumuza saygı duyulmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül’de Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfla son Osmanlı iktidarını eleştirmesinde ‘hüküm cümlesi’ olarak kullandığı için ‘sorun olduğunu’ söyledi.

MetroPOLL yöneticisi: Erdoğan, Yavaş’ı perişan eder; İYİ Parti hayal görmesin

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın, anketlerde birinci çıksa dahi seçim döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında kolayca yenileceğini öne sürdü: “Mansur Yavaş, Erdoğan’ın karşısına çıkarsa, Erdoğan onu çok kısa bir sürede perişan eder. Devletin tüm arşivleri Erdoğan’ın emrinde.”

Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Her konuda çözüm önerisi sunmak kolay değil

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla ilgili bir soruyu, “Böylesine kamplaşmış toplumlarda, her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplumu birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir” diye yanıtladı.

Bakanlar Kılıçdaroğlu’nu bezdirdi, Erdoğan’dan açıklama bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in atanamayan bir öğretmene verdiği yanıt üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek bakanları eleştirdi: “Ekonomistin gözleri ışıldar. Eğitimcisi öğretmene ağlak der. Diğeri zaten fotoroman… “

Ne kendisi doktor ne de sattıkları ilaç: Prof. Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren Mustafa Yücel hakkında iddianame hazır

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında hazırlanan iddianamede, tıp fakültesi diploması bulunmamasına rağmen beyanları ve sattığı ürünlerle suç işlediği vurgulandı.

Almanya’da enflasyon yüzde 8,8’le son 50 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Kurumu, tüketici fiyatlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 8,8 arttığını açıkladı. Bu, son 50 yılın zirvesinde.

Paşinyan duyurdu: Azerbaycan’la çatışmada 49 Ermenistan askeri öldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan güçleriyle dün gece çıkan çatışmalarda 49 Ermenistan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ekonomide ‘ivme kaybı’ işareti: Merkez’den bir indirim daha mı gelecek?

Sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 6,2’yle beklentilerden hızlı daralırken, ekonomistler bu kuvvetli daralmanın kalıcı olup olmayacağını izleyecek.

Kültür bakanı: Kız Kulesi’nin özgün yapısı çürümüş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’ndeki özgün yapının çürüdüğünü söyledi.

MEB, öğretmeni yalanladı: Bakanlığımız aleyhine kara propaganda

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Mahmut Özer’in atama mağduru bir öğretmene “Ağlama” dediği yönündeki haberleri yalanladı.

Haftalık Covid-19 tablosu: Vaka ve ölüm sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı 5-11 Eylül haftasına ait Covid-19 tablosunu yayımladı.

Rapçi PnB Rock, restoranda yemek yerken vurularak öldürüldü

ABD’li rapçi PnB Rock (30), dün, Los Angeles kentindeki bir restoranda yemek yerken vurularak hayatını kaybetti.

Tarım bakanı, eğitimde topa gireyim derken Erdoğan’la ters düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin her ile üniversite açmasını konuşmalarında sık sık överken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Tek çözümün üniversite mezunu olmaktan geçtiğini görenler, ne kadar yanıldıklarını, ara eleman ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu anlamışlardır sanıyorum” dedi.

301’inci maddeden yargılanan İlyas Salman’a hapis istemi

Sanatçı İlyas Salman’ın “Akılsız halk” sözleri gerekçesiyle 301’inci maddeden yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istedi.

AKP’li vekilin açtığı ‘hakaret’ davasında para cezasını ödemeyen gazeteci tutuklandı

Bir yazısında AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e “Kurt siyasetçi” dediği için çarptırıldığı para cezasını ödemeyen gazeteci Sinan Aygül tutuklandı.

74’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD’de ‘Televizyonun Oscarları‘ olarak nitelendirilen 74’üncü Emmy Ödülleri bu sene sürprizlerle dolu geçti.

Netflix abonelik ücretlerine zam

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 17 ila 20 zam yaptı.

Türkiye’deki Suriyeli sayısı 21 günde 2 bin 676 arttı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 8 Eylül tarihinde açıkladığı son verilere göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 2 bin 676 kişi artarak toplam 3 milyon 655 bin 489 kişiye ulaştı.

İtalya’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerden altısı açlık ve susuzluktan öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’ndaki Pozzallo kıyısına gelen göçmenlerden altısının öldüğünü açıkladı.