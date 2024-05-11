Akşam Postası / 11 Mayıs 2024

Ankara’da üç emniyet görevlisine soruşturma
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle iki gün önce açığa alınan üç emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.
Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu
Dolar yüzde 0,40 değer kaybederken, altın yüzde yüzde 2,68, değer kazandı.
‘Havaya Dair’ bir sergi: Temiz hava solumak evrensel bir hak!
Salt Beyoğlu’nda hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarına dikkat çeken Havaya Dair sergisi ziyarete açıldı.
Darısı İstanbul’un başına: Betonsuzlaştırma hareketi yayılıyor
Şimdilerde dünyada doğal meydanlar ‘in’, beton meydanlar ‘out’.
Dikkat, kene sezonundayız!
İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar, kene kaynaklı hastalıkları da artırabilir.
Şimşek duyurdu: POS cihazları Maliye’nin radarında
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için POS cihazlarından yapılan tahsilatın hasılat kaydını yapmayan kişilere denetim başlattıklarını söyledi.
Güneş patlamasından sonra ‘Kuzey Işıkları’ Trabzon’da da görüldü
Güneş’te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Trabzon’un Ortahisar ilçesi de manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları’nın görüldüğü adresler arasındaydı.
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı.
S&P’ye göre 2025’in sonunda dolar 43 lira
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’e göre gelecek yılın sonunda dolar 43 lira olacak.