Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Mayıs 2024

Ankara’da üç emniyet görevlisine soruşturma

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle iki gün önce açığa alınan üç emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Prof. Dr. Mustafa Cesur: Obezite tedavisinde ilaç etkili ama yetersiz

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Dolar yüzde 0,40 değer kaybederken, altın yüzde yüzde 2,68, değer kazandı.


‘Havaya Dair’ bir sergi: Temiz hava solumak evrensel bir hak!

Salt Beyoğlu’nda hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarına dikkat çeken Havaya Dair sergisi ziyarete açıldı.

Darısı İstanbul’un başına: Betonsuzlaştırma hareketi yayılıyor

Şimdilerde dünyada doğal meydanlar ‘in’, beton meydanlar ‘out’.

Dikkat, kene sezonundayız!

İklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar, kene kaynaklı hastalıkları da artırabilir.

Şimşek duyurdu: POS cihazları Maliye’nin radarında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için POS cihazlarından yapılan tahsilatın hasılat kaydını yapmayan kişilere denetim başlattıklarını söyledi.

Güneş patlamasından sonra ‘Kuzey Işıkları’ Trabzon’da da görüldü

Güneş’te meydana gelen patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Trabzon’un Ortahisar ilçesi de manyetik fırtına kaynaklı Kuzey Işıkları’nın görüldüğü adresler arasındaydı. 

Bilim insanları araştırdı: Kediniz kaç yıl yaşayacak?

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,57 değer kaybederek 10.218,58 puandan tamamladı.

Zamane insanı ‘garanti’ flört peşinde

S&P’ye göre 2025’in sonunda dolar 43 lira

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’e göre gelecek yılın sonunda dolar 43 lira olacak.

Gençlerin de bilmesi gereken altı kalp sorunu belirtisi

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Akşam Postası / 11 Mayıs 2024

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