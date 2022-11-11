Akşam Postası / 11 Kasım 202

‘Sızıntı’ iddiası Emniyet’i kızdırdı, Soylu retweet’le topa girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sarallar grubuna yönelik operasyondan haberdar edilmediği için İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a çıkıştığını ve “Size her söylediğimizde sızıntı oldu” yanıtı aldığına dair bir iddia ortaya atan T24 yazarı Tolga Şardan hakkında işlem başlatıldı.

İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret iddiasıyla yargılandığı ve savcının dört yıla kadar hapis cezası istediği davada mahkeme, reddi hakem taleplerinin görüşülmesi için duruşmayı 14 Aralık’a erteledi.

Soylu, İmamoğlu’nun ‘taktiğini’ çözmüş: Suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verdiği savunmalarla ‘müvekkilinin kişilik haklarına saldırdığı’ iddiasıyla, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Buldan, Akşener’i hedef aldı: Kürtlere hakaret etmeyi görev edinmiş

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ardahan’daki konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için “Altılı masa içinde bulunan kadın başkan, her gün HDP’ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş” dedi.

Avrasya anketi: CHP az farkla birinci parti

Avrasya Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 30,6’yla birinci sırada yer alırken, AKP’nin oyu yüzde 30’da kaldı. Ankete göre yeni seçim yasasının yürürlüğe girmesiyle MHP yüzde 7’lik barajı aşamıyor.

‘Z kuşağı’ anketi: İlk kez oy kullanacakların üçte biri kararsız

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Z kuşağı’ anketi verilerine göre ilk kez oy kullanacakların üçte biri kararsız.

‘Altılı masa’ya sandalye çeken Hüseyin Baş: İstenmiyorsa söylensin

İYİ Parti’nin ‘altılı masa’ya dahil edilmesinin önünü açtığı Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) genel başkanı Hüseyin Baş, partisini masada istemeyen partilere çıkıştı: “Altılı masaya girmem istenmiyorsa hem topluma, hem bana söylensin. Söyleyin yani. Sizinle olmak istiyoruz çünkü.”

Soylu, kendisine 5 kuruş değer biçen Kılıçdaroğlu’na, 1 milyonluk tazminat davasıyla karşılık verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce hakkında “Ederi kadar” diyerek 5 kuruşluk manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Hakan Şükür: Eski askeri hakim ‘Erdoğan’ın avukatıyım’ diyerek evime çöktü

Hakkında ‘FETÖ’ suçlaması bulunan AKP’li eski milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür, emekli askeri hakim Veysi Savaş’ın, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatıyım” diyerek ‘evine çöktüğünü’ iddia etti.

Türkiye genelindeki tatbikatta neler yapılacak?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak tatbikata ilişkin, “SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız” dedi.

Siirt’te, ‘İntihar etti’ denen kız çocuğunun öldürüldüğü ortaya çıktı

Siirt’in Pervari ilçesinde, iki yıl önce intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğunun öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mehmet Öz kaybedince Donald Trump küplere binmiş, eşi Melania’yı suçlamış

Eski ABD başkanı Donald Trump’ın, kendisine ara seçimlerde Mehmet Öz’ü desteklemesini tavsiye eden eşi Melania’ya öfkeli olduğu öne sürüldü.

Rusya, Herson’dan tamamen çekildiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna’da işgal ettiği tek büyük kent Herson’dan tamamen çekildiğini duyurdu.

Meksika’da gece kulübüne silahlı saldırıda dokuz kişi öldü

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda dokuz kişi hayatını kaybetti.

İstanbul merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 milyon liralık vurgun

İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.