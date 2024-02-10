Akşam Postası / 10 Şubat 2024

Üç asgari ücreti aştı: İstanbul’da yaşamanın maliyeti 53 bin 58 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, Ocak 2024’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.

Tunç Soyer’den Özgür Özel’e ret

Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma’ teklifini kabul etmediğini söyledi.

Türkiye’nin tarihinde ilk: Yaşlı nüfus çift hanede

Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023’te yüzde 10,2’ye çıkarak cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

BTK harekete geçti: Cep telefonları dahil elektronik ürünlerde yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Birliği’nin USB Type-C şarj kablosu kararından sonra harekete geçerek yeni bir yönetmelik hazırladı.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 0,73, gram altın yüzde 0,30 değer kazandı.

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla 9.045,97 puandan tamamladı.

Moody’s, İsrail’in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İsrail’in kredi notunu A1’den A2’ye düşürdü. Kredi notu görünümünü de negatife çevirdi.

Motorine zam geliyor

Motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruş zam gelecek.

Meteoroloji İstanbul dahil 21 ili sarı kodla uyardı: Fırtına ve çığ bekleniyor

Meteoroloji 21 ili sarı kodla uyardı. İstanbul’da fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var.

Motosiklet ehliyetinde yeni dönem

B sınıfı ehliyete sahip olanlar, belirli koşullar dahilinde 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanılabilecek.

Tesla test sürüşü için Türkiye turuna çıkıyor

Türkiye’de popülerliği her geçen gün artan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye turu kapsamında bazı şehirleri ziyaret edecek.

Messi’ye tepki: Arjantin’in Çin’deki hazırlık maçı iptal edildi

Arjantin Milli Takımı’nın martta Çin’de oynamayı planladığı hazırlık maçı, yıldız futbolcu Lionel Messi’ye ülkedeki tepkiler nedeniyle iptal edildi.