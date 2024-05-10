Akşam Postası / 10 Mayıs 2024

Papa’ya göre kedi köpek değil, çoluk çocuk eksiği var

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, “Köpek, kedi sıkıntısı yok, bunlar eksik değil. Çocuk eksikliği var” dedi.

Neuralink’in, insan kafatasına yerleştirdiği çipte sorun çıktı

Elon Musk’ın kurucusu olduğu nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını açıkladı.

Şimşek’in ‘tasarruf’ programı sızdı: İki-üç maaşlılar da pakette

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklayacağı ‘tasarruf’ paketinin birden fazla maaş alan kamu görevlilerini de kapsadığı öne sürüldü.

‘Dezenformasyon’dan hüküm giyen ilk gazetecinin cezası bozuldu

Yargıtay, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yargılanıp hapis cezasına çarptırılan ilk gazeteci Sinan Aygül hakkında verilen 10 aylık hapis cezasını bozdu.

Türkiye ile ABD arasında ‘enerji işbirliği’

Rusya’ya enerji bağımlılığını azaltmak isteyen Türkiye’nin ABD’de temasları devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, son olarak Amerika’da mevkidaşı Jennifer Granholm’la görüştü.

TÜİK’e göre işsizlik azaldı

Türkiye’de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalistleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler Atalanta ve Bayer Leverkusen, UEFA Konferans Ligi’ndeyse Olympiacos ve Fiorentina oldu.

Suudi Arabistan’dan ekolojik kent projesi: Evinden çıkmayanlar için ‘vur emri’

Suudi Arabistan’da Batılı şirketlerin desteğiyle kurulacak ekolojik kent ‘Neom’ tartışılmaya devam ediyor. Suudi yetkililerin projenin yapılacağı bölgede evlerini terk etmeyenler için vur emri verdiği iddia edildi.

AKOM saat verdi: İstanbul’a sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul’da bu akşamdan itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Sertab Erener 21 yıl sonra yeniden Eurovision sahnesinde

2003’te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan şarkıcı Sertab Erener, 21 yıl aradan sonra Eurovision yarı finalinde ‘Everyway That I Can’ şarkısını söyledi.