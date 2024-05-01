Akşam Postası / 1 Mayıs 2024

Özel, görüşme öncesi eski genel başkanlarla konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme öncesi partisinin eski genel başkanlarıyla telefonda görüştü.
Bakanlık öğretmen ataması için Erdoğan’ın ‘nihai kanaatini’ bekliyormuş
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaç öğretmenin atanacağına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘nihai kanaati’ sonrası karar verileceğini söyledi.
İTO: İstanbul’da enflasyon yüzde 78,81
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 78,81 oldu.
Öfkenin kalp krizini nasıl tetiklediği tespit edildi
Araştırmacılar, kısa süreli öfke patlamalarının, kalp krizini nasıl tetiklediğini ortaya çıkardı.
Ankara’da sağanak: Caddeler yine sular altında
Başkentte akşam saatlerinde yeniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Fed faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bıraktı.
Saraçhane eylemi sonlandırıldı, polis ablukası devam ediyor
1 Mayıs Tertip Komitesi Saraçhane’deki eylemi sonlandırdığını duyurdu. Duyuruyla işçilerin büyük bir kısmı Saraçhane’den ayrıldı. Tarihi Unkapanı kemerindeki polis ablukasıysa devam ediyor.
Erdoğan’dan ‘selam ve sevgilerle’
İstanbul’da 1 Mayıs ablukası: 210 gözaltı
Polisten işçiye plastik mermi ve biber gazı
Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılıyor
İçişleri bakanı ‘iftiharla’ sundu
TFF’den ‘erken seçim’ çıkışı: Azınlık çoğunluğa tahakküm edemez
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği’nin ‘erken seçim’ çağrısına rağmen seçimli genel kurulun 18 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.
‘Edebi süperstar’ Paul Auster hayatını kaybetti
‘New York Üçlemesi’ gibi eserleriyle eleştirmenlerce sıklıkla övülen yazar Paul Auster, 77 yaşında Brooklyn’deki evinde hayatını kaybetti.
Meteorolojiden 28 ile ‘sarı’ kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 28 ili ‘sarı’ kodla uyararak gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.