Akrabasının kimliğiyle ameliyat oldu, Yargıtay ceza vermedi

Aniden rahatsızlanan vatandaş, sosyal güvencesi olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ameliyat olan hasta hakkında daha sonra ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından dava açtı.

Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, ameliyat olması eyleminde zorunluluk hali bulunduğundan kamu kurumunu dolandırma suçu oluşmayacağına hükmetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İHA’nın haberine göre sigortası olmadığı için hastaneye gitmekte tereddüt eden hasta, akrabasına ait nüfus cüzdanıyla hastaneye başvurdu. Acil servis kaydı yapılan hasta, aynı gün ameliyata alındı. İyileşen hastanın, akrabasının kimliğiyle tedavi olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 1000 lira tutarındaki tedavi masrafını karşılayan SGK, resmi belgede sahtecilik yapıldığını iddia ederek ağır ceza mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, hastanın eyleminde zorunluluk hali bulunması nedeniyle ‘kamu kurumunu dolandırma’ suçu oluşmayacağına hükmetti. Kararı SGK temyiz edince devreye Yargıtay 15’inci Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay: Zorunluluk hali kapsamında

Mahkeme kararını onayan Yargıtay kararında şöyle denildi: “Katılan kurum tarafından karşılandığı ve bu şekilde sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıkları iddia edilmiştir. Sanığı hastaneye gittiği, burada görevli olan ve haklarında beraat kararı verilen sanıkların yardımlarıyla hastanenin genel cerrahi polikliniğine giriş kaydını yaptırdıktan sonra doktor tarafından muayene edilerek aynı gün ameliyat olduğu anlaşılmaktadır.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek katılan kurumu zarara uğrattıklarının iddia edildiği somut olayda sanık savunmaları, hastane ve SGK cevabi yazıları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın atılı suça ilişkin eyleminin zorunluluk hali kapsamında kaldığı gerekçesine dayanan mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”