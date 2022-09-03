AKP’li yetkili anlattı: Erdoğan, Karaca ve Taranoğlu’ndan zaten rahatsızmış

AKP’li bir yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarında adı geçen danışmanları Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu’ndan zaten bir süredir rahatsız olduğunu öne sürdü.

Fotoğraflar: AA/Cumhurbaşkanlığı

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve cumhurbaşkanlığı yetkilileri Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’nın aralarında olduğu bir grubun sermaye piyasasında ‘rüşvet ağı’ kurarak iş insanlarına baskı kurduğunu iddia etmişti. Peker, grubun arkasındaki gücün Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi, Turkuvaz Medya yöneticisi Serhat Albayrak olduğunu da öne sürmüştü. Taşkesenlioğlu ve Albayrak iddiaları reddederek hukuki işlem başlatmıştı.

Erdoğan, Taranoğlu’nu iki gün önce görevden almıştı. Karaca da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’ndan istifa etmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Erdoğan, partisi AKP’nin dünkü merkez yönetim kurulu toplantısında Karaca’nın AKP üyeliğinden de ayrıldığı bilgisini paylaştı.

BBC’ye konuşan bazı AKP’li yetkililer, Erdoğan’ın bu iki isimden uzun süredir rahatsız olduğunu, hatta Taranoğlu’yla yakın bir diyaloğunun da bulunmadığını savundu.