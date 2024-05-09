AKP’li Yayman’dan Tiktok’u yasaklama sinyali

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tiktok’un Türkiye’de yasaklanabileceğine dikkat çekti.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı. AA’nın haberine göre Yayman buradaki konuşmada TikTok’un yasaklanabileceğine işaret etti.

Yayman’ın ilgili konuşması şöyle:

“Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Size de geliyor yani artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor.

Tiktok’u Amerika’da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız, fakat Türkiye’de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü, maalesef ama maalesef, burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var.”

X (eski adıyla Twitter) platformuna da temsilcilik açma çağrısında bulunan Yayman, “Ya Türkiye’ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız” dedi.