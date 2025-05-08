AKP'li Yayman: Toplumu korumak yasakçılıksa evet yasakçıyız

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Eğer toplumu korumak, aileyi korumak yasakçılıksa, evet biz de yasakçıyız” dedi.

Fotoğraf: Hüseyin Yayman / X

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google yetkililerini dinlemek üzere toplandı.

Komisyon başkanı Yayman, düşünce özgürlüğünün yanında olduklarını belirtti.

Bazı sosyal medya ağlarının etkileşim, daha fazla ‘tık almak’ ve daha fazla para kazanmak için toplumsal değerleri, aileyi, çocuğu, kadını, yerli milli değerleri, ahlakı, ananeyi, örfü yok saymasını kabul etmediklerini belirten Yayman şunları söyledi:

“Eğer toplumu korumak, aileyi korumak yasakçılıksa, evet biz de yasakçıyız. Fakat şu hususu dile getirmek istiyorum.

Her şeyin dijitalleştiği, siyasetin, ekonominin, eğitimin, ticaretin, sanatın, kültürün, topyekun hayatın dijitalleştiği bir dünyada, ekosistemde, biz de Türkiye’de komisyon olarak kurulduğumuz günden beri bir hukuksal, yönetsel bir çerçeve çıkartıp bunun üzerinden ilerlemek istiyoruz.”

Yayman, bugün komisyonda ağırladıkları Google temsilcilerinden algoritma değişikliklerine ilişkin şeffaf, açık, anlaşılabilir ve ikna edici cevaplar beklediklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

* Ulusaşırı dijital şirketlerin kendilerini yasamanın, yürütmenin, yargının üzerinde gördüklerini ve kendilerine yeni dijital tebaalar oluşturduklarının farkındayız. Bunu bir realite olarak, olumlu olumsuz bağlamın dışında ele almak lazım.

* Dijital mecraların insanların fikirlerini, düşüncelerini, kendi tezlerini dile getirmesi bakımından bir imkan sunması seçeneğine karşı maalesef bir kötülük yuvasına, bir dijital çöplüğe dönüştüğünü mütalaa etmekteyiz.

* Özellikle dezenformasyon, yalan haber ve konuyu bağlamından saptırmanın ve manipülasyonun yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Son tahlilde, hiçbir denetimin olmadığı sosyal medya mecralarının hem demokrasimizi hem toplumsal barışımızı hem de kamu düzenini tehdit eden bir konuma geldiğini mütalaa etmekteyiz.

Toplantıya ara verildi

Başkan, konuşmasının ardından Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı’ya söz verdi. Bu sırada CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, söz isteyerek usul tartışması açmayı talep etti.

Yayman’ın misafirlerin konuşmasının ardından kendisine söz vereceğini belirtmesi üzerine Emir, bunu kabul etmediklerini söyledi.

Tartışmaların sürmesi üzerine toplantıya ara verildi.