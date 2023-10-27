AKP’li vekil: Erdoğan ikinci Atatürk’tür

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk’tür” dedi.

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Yayman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları dedi: “Atatürk bugün yaşasaydı ben iddia ediyorum ki o da Cumhurbaşkanı’mızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk’tür ve Türkiye’nin 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine varması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır.”

Türkiye’nin ‘ekmek, su gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu’ söyleyen Yayman, “İnşallah, muhalefet de geçmişte verdiği yeni anayasa yapma sözlerinin arkasında durur ve yeni anayasamız yapılır” dedi.