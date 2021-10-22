AKP’li Şamil Tayyar, para politikasını çözemedi: Toplum tepkili, zihinler karışık

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ardından döviz kurunun tırmanışa geçmesine ilişkin “Toplum tepkili, zihinler karışık. O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır” dedi.
Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen faiz indirim kararının ardından TL’de önemli değer kayıpları yaşanmıştı. Dolar kuru karar sonrası uluslararası piyasalarda 9,60’nin üstünü test ederken, avro ise 11 lirayı aştı.
Tayyar, ekonomideki gelişmelerle ilgili olarak, “Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek” dedi.
“Toplum tepkili, zihinler karışık” diyen Tayyar, şunları kaydetti: “O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var.”