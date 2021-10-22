AKP’li Şamil Tayyar, para politikasını çözemedi: Toplum tepkili, zihinler karışık

Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek.



Toplum tepkili, zihinler karışık.



O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır.



Buna fazlasıyla ihtiyacımız var.