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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Çamlı, 20 yıldır iktidarda olduklarını unuttu: Zamlar CHP zihniyetinin ürünü

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ekonomik durumdaki sıkıntılardan ve yapılan zamanlardan CHP’yi sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ ısrarı sonrası düşürülen faizler Türkiye’de enflasyonda son 20 yılın rekorlarını getirmişti. Uzmanlar asgari ücrete yapılan zammın daha ilk aydan eridiğini ve alım gücünün düştüğünü hesaplıyor.


Bu duruma ek olarak elektrik ve doğalgaza gelen zamlar da cebi yakıyor. Hükümet elektrikteki düzenleme yetmeyince yeni yollar aramaya başladı.

Ancak AKP’li Çamlı, partisinin 20 senedir iktidarda olduğunu unutarak zamların nedenini CHP gösterdi.

Çamlı, “Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP’de. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD’nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum” dedi. 

‘Yakında MB başkanlığına getirilirse şaşırmayın’

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP’li Çamlı’nın söz konusu videosunu paylaşarak “Bu adam AKP milletvekili, biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın” yorumunu yaptı.

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