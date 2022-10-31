AKP’li Birinci ‘Gereği yapıldı’ demişti: Deniz Demir, TRT’yle ilişiğinin kesildiğini duyurdu

TRT Spikeri Deniz Demir, Cumhuriyet Bayramı’na dair sözleri nedeniyle görevden alındığını duyurdu. Demir’i AKP’li Mücahit Birinci hedef göstererek, “Gereği yapıldı” demişti.

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TRT canlı yayınında haberleri sunan Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak “Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz” demişti.

Demir’in Atatürk’ü anmasını ‘aşırı’ bulduğunu belirten AKP MKYK üyesi Birinci, ‘gereğinin’ yapıldığını söylemişti: “Bir spiker kadının, bülten bitiminde, aşırı sözlerle, sözde Atatürkçü bir tavırla, mütedeyyin vatandaşlarımızı kışkırtıcı bir dil kullanarak, üstelik bunu telefonundan okuyarak paylaşması kanaatimce planlanmış bir harekettir. TRT’deki yönetimin, orada çalışan arkadaşlarımızın, nasıl bir özveri ile çalıştıklarına, milli hamlelerimizi takip için mesai mefhumu olmadan nasıl koşturduklarına şahidiz. Bu istisnai planlı hareket neticesi, tüm TRT kurumunu hedef almak adil olmaz.”

Demir: TRT’den ilişiğim kesildi

Demir, daha sonra Twitter adresinden paylaştığı mesajla torpilsiz girdiği TRT’den ilişiğinin kesildiğini duyurdu: “TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasından 2’nci olarak torpilsiz, emeğimle çalışmaya başladığım 18 yıldır da onurla ve gururla mesai verdiğim TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir… Destek veren herkese teşekkürler.. Ayrılıklar da sevdaya dahildir.”