AKP'li belediyeden CHP'nin 'Kent Lokantası'na rakip: Millet Lokantası

AKP’li Antakya Belediyesi, CHP’li belediyelerin halkta ciddi karşılık bulan ‘Kent Lokantası’na benzer projeyi ‘Millet Lokantası’ adıyla hizmete açtı.

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Hatay’da 6 Şubat depremlerinden etkilenen esnaf için kurulan prefabrik çarşıda açılan ‘Millet Lokantası’nda günde ortalama 300 vatandaşa yemek veriliyor.

Üç çeşit yemek ve bir tatlının 80 liraya verildiği lokanta hafta içi 11:00-14:00 arası hizmete açık.

AA’ya konuşan Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, hizmete ilişkin şunları söyledi: “Yaptığımız çalışma çok ciddi destek gördü. Lokanta açıldığı günden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladı. Uygulamayı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Millet lokantalarının ikincisini hatta üçüncüsünü şehrimizde ihtiyaç duyulan noktalarda açma çalışmalarımız var. İhtiyaç olması durumunda lokantalarımızın sayısını artırıp vatandaşlarımıza bir öğün yemek desteği vermek istiyoruz.”

Sık sık iktidarın hedefi olan Kent Lokantaları’nda dört çeşitten oluşan menü 40 liradan veriliyor.

Yapar ayrıca uygun fiyatlı ‘Sosyal Kafe’ projesi de başlattıklarını duyurdu.



