AKP’li belediyede 1 milyonluk yolsuzluk iddiası

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Dilovası Belediyesi’nde 1 milyon liralık yolsuzluk yapıldığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’nün haberine göre Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yeğeni ve eniştesinin şirketlerine 1 milyon lira para yatırıldı. Kayıtlara göre meblağ, 51 bin nüfuslu ilçeye yapılan tabela harcaması.

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‘Para eniştesi ve yeğenin şirketlerine’

CHP’li Tarhan, şunları söyledi: “2020 yılında Dilovası Belediyesi tabelalara tam 1 milyon 300 bin lira harcamış. Ancak bu tabelalara harcanan bedelin yaklaşık 500 bin lirası Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yeğeni E.S.Ç.’ye ve 500 bin lirası da eniştesi C.S.’nin şirketine gitmiş. Şirket kurulduğu ilk altı ayda 500 bin liralık fatura kesmiş. Birinci dereceden yakınlara iş vermeyeceklerini söylemelerine rağmen kendileriyle çelişmeye devam ediyorlar.”

İlçenin nüfusu yalnızca 51 bin kişi

75 tabelaya fatura kesilirken, Dilovası’nda sadece 67 tabela bulunduğunu belirten Tahsin Tarhan şöyle devam etti: “Aradaki sekiz tabelaya dair bir bilgi yok. 51 bin nüfusu olan Dilovası ilçesine 1 milyon 300 bin liralık tabela harcaması yapılmasının ne gereği vardır? Yandaşlara kazandırmak uğruna belediyenin kaynaklarını böyle israf etmek ne kadar doğrudur?”