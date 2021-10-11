AKP’li belediye içki satışını ’17 kat zorlaştırdı’

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde AKP’li belediye, içki satışı yapmak isteyen zincir marketlerin belediyeden alması gereken ‘mesafe uygunluk yazısı’ ücretine yaklaşık 17 kat, tekel bayi açmak isteyenlerin alması gereken belgeye ise yaklaşık 11 kat zam yaptı.

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Kanunen içkili mekanlar ve içki satışı yapılan yerler ile örgün eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe bulunması gerekiyor. Buna göre, tekel bayi açmak veya içki satmak isteyen zincir marketler ve eğlence mekanları bulunduğu ilçe belediyesinden ‘mesafe uygunluk yazısı’ almak zorunda.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Sancaktepe belediyesi, 3 bin 500 liraya verdiği mesafe uygunluk yazısına 2022 yılında geçerli olmak üzere zam yapma kararı aldı.

Belediye meclisindeki AKP ve MHP grubu üyelerinin oylarıyla geçen teklifle, tekel bayileri için mesafe uygunluk yazısı ücreti 11 kattan fazla artırılarak 40 bin liraya çıkarıldı. Zincir marketler ve eğlence mekanları içinse ücret 17 kattan fazla artırılarak 60 bin liraya çıkarıldı.