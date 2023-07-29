AKP’den YK Enerji’ye dolara endeksli 1 trilyonluk teşvik

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’nda ağaç kıyımı yapan YK Enerji’ye ödenen teşvik tutarını açıkladı.

Buna göre AKP, İÇTAŞ-LİMAK ortaklığında olan YK Enerji’ye 1 trilyon 14 milyar 331 milyon 32 TL. Bu teşvik, üretmedikleri ancak üretime hazır tuttukları elektrik kapasiteleri için yapılıyor.

YK Enerji Termik Santrali / Fotoğraf: YK Enerji

YK Enerji, dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleriyle girerek ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Yavuzyılmaz, AKP’nin YK Enerji’ye ‘kapasite mekanizması’ teşvik tutarı verdiğini açıkladı.

CHP’li vekil Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) verilerini paylaşarak şöyle dedi: “AK Parti’nin Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için IC İÇTAŞ-LİMAK’a ödediği teşvik tutarını tespit ettik. 2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli!”

Kapasite mekanizması nedir?



Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) termik santral şirketlerine, üretmedikleri ancak üretime hazır tuttukları elektrik kapasiteleri için yaptığı teşvik ödemesi.



Yani üretilmeyen elektrik için!



⬇️ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 29, 2023

Kemerköy Termik Santrali için yapılan teşvik ödemeleri 2022-2023⬇️ pic.twitter.com/k6w6acimry — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 29, 2023

Yeniköy Termik Santrali için yapılan teşvik ödemeleri 2022-2023⬇️ pic.twitter.com/hIMhEOhJl2 — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 29, 2023

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.