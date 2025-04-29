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Yaramazlara biraz batar!

AKP'den TÜSİAD'a 'nazik' ziyaret

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret etti.

Fotoğraf: @_ORHANTURAN / X

Şubatta iktidarı eleştiren bir açıklaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Turan, ziyareti X’ten şu ifadelerle paylaştı: “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Nihat Zeybekci ile bir araya geldik. Kendisine nazik ziyareti için teşekkür ederim.”


Ne olmuştu?

13 Şubat’ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Aras, tutuklamalar, kayyım atamaları eleştirerek, bunun toplumsal güvene zarar verdiğini söylemişti.

İktidardan açıklamalara sert tepkiler gelirken, önce Aras sonra Turan hakkında soruşturma başlatılmıştı. 19 Şubat’ta gözaltına alınan ikili yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

‘Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’la suçlanan Aras ve Turan’a beş yıl altı ay 15’er güne kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanarak kabul edilmişti.

Turan ve Aras, 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

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