AKP’den belediyeyi alan CHP, Ensar ve TÜGVA’yla protokolleri iptal etti

CHP’nin kontrolüne geçen Çekmeköy Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar Vakfı’yla yapılmış protokolleri iptal etti.

Fotoğraf: ANKA

Çekmeköy Belediyesi, Meclis Başkanvekili Bora Kılıç’ın başkanlığında toplandı.

ANKA’nın haberine göre toplantıda TÜGVA ve Ensar Vakfı’yla daha önce imzalanmış olan protokoller feshedildi. Ayrıca, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’yle protokol de iptal edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, Belediye Başkanı tarafından TÜGVA, Ensar Vakfı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile 30 Aralık 2020’de 4 yıl süreyle protokol akdedilmişti.

Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma faaliyetlerinin Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılması ve başkaca benzer projelerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesi planlandığı için bu protokollerin feshedilebilmesi yetkisi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e devredildi. Çerkez’in, bu derneklere ve vakıflarla yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra işin ve işleyişin kamuya olan faydalarını ele alıp gerekli çalışmaları yapacağı belirtildi.