AKP’de de liste netleşiyor: Bakan Dönmez, Eskişehir’den aday

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir’den milletvekili adayı oldu.

Bakan Fatih Dönmez, Eskişehir’den milletvekili adayı oldu. (AA)

Bugün, milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilmesi için son gün.

AKP mevcut bakanların büyük kısmını milletvekili adayı göstermeyi planlıyor. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilecek bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında şunları söylemişti: “Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.”

Erdoğan’ın bütün bakanların milletvekili adayı olmasını istediği, olmak istemediğini söyleyenleri geri çevirdiği belirtilmişti. Aktarılanlara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık aday gösterilmedi.

İlk netleşen Dönmez

Dönemz’inse nereden aday olacağı belli oldu. Dönmez’in adaylığını AKP Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Twitter’dan şu mesajla duyurdu: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1’inci sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez’in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun.”