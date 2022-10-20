AKP, yeni RTÜK üyesini Fakıbaba’nın istifası Meclis’e ulaşmadan seçmek istiyor

AKP, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bugünkü istifasıyla İYİ Parti’ye geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimini Fakıbaba’nın istifası kesinleşmeden düzenleyerek kurula AKP’li isim getirmeyi hedefliyor.

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Üç ay önce AKP’li Taha Yücel’in başka bir göreve getirilmesiyle boşalan RTÜK koltuğuna Meclis aritmetiğine göre İYİ Parti’li bir ismin getirilmesi gerekiyordu. Ancak RTÜK Başkanı Şahin, seçime dair yazıyı üç ay boyunca Meclis’e göndermedi.

Sırasıyla CHP ve Memleket Partisi’nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi’nin çarşamba günü resmen AKP’ye katılmasıyla Şahin harekete geçti. Gece yarısı hazırlanan yazı Meclis’e gönderildi ve üye seçimi istendi.

Şahin’in yazısının Meclis’te olduğu saatlerdeyse AKP’nin Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisi ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba’nın istifasıyla RTÜK üye seçiminde sıra yine İYİ Parti’ye geçti.

Ancak Fakıbaba’nın partisinden ayrıldığına dair resmi bir yazı Meclis’e ulaşmazken milletvekilliğinden istifa için Meclis Genel Kurulu’nda oylama düzenlenmesi gerekecek.

AKP’de Fakıbaba’nın istifası sonrası İYİ Parti’ye geçecek üyeliği engellemek için işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Diken’in edindiği bilgilere göre Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP’nin Fakıbaba’nın istifasının resmiyet kazanmadan seçimi yapabileceği konuşuluyor.

Fakıbaba, Meclis’in internet sitesinde henüz AKP milletvekili olarak yer alırken, Çelebi için de AKP üyesi olduğu bilgisi yer alıyor. Seçimin bu koşullarda düzenlenmesi halinde RTÜK’ün yeni üyesi AKP kontenjanından olacak.

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Öte yandan KRT TV’den Sultan Eylem Keleş’in CHP’den edindiği bilgiye göre de üç aydır beklenilen yazı bugün RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin tarafından Meclis’e gönderildi.