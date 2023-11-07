AKP ve MHP’nin oylarıyla: Kara para aklamaya ilişkin araştırma önergesine ret

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçların engellenmesine ilişkin araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Söz konusu suçlar, Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasıyla yeniden gündem olmuştu.

ANKA’nın haberine göre İYİ Parti, bu suçların engellenmesine ilişkim araştırma önergesi verdi. Önerinin gerekçesinde Polatlar çiftine değinen İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şunları dedi:

“Dilan Polat meselesini bir tane avukat çıkartıyor. Bu devletin MASAK’ı yok mu? Dilan Polat meselesi küçük ama bu küçüğü dahi çıkartamıyor. Gelir İdaresi yok mu, teftiş kurulları yok mu? Milyonlarca lira para harcıyor, 3-5 bin lira vergi veriyor bu insanlar ve bunları göstere göstere yapıyorlar. Nerede bu devletin kurumları? Bunların üstüne gitmezseniz Türkiye uyuşturucu, kara parayla anılır. Bunun bedelini millet olarak ödüyoruz. Güvensizlik olarak ödüyoruz, risk primi olarak ödüyoruz. En son Hazine yüzde 42,2’yle borçlandı. Döviz cinsinde yüzde 10’un üzerinde borçlanıyor. Ondan sonra Mehmet Şimşek fakirin fukaranın üzerine biniyor.”

Muhalefetin de desteklediği araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.