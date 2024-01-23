AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Depremde kaybolan çocuklar araştırılsın’ önerisine ret

İYİ Parti’nin depremde kaybolan çocuklar için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti, TBMM Genel Kurulu’nda verdiği önergede Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki enkazlarda kaybolan vatandaşların tespit edilmesi, bakan tarafından açıklanan bilgilerin doğruluğunun araştırılması, enkazdan çıkan cenazelerin tamamı için kimlik tespiti, çocuk kaçırma iddialarının kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi, kaybolan vatandaşların bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

ANKA’nın haberine göre önerinin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya şunları söyledi:

“Bizi en çok üzen konuların başında kendilerine ulaşılamayan, tespiti yapılamayan birçok vatandaşımızın ve çocuklarımızın olması. Depremde bu çocuklarımız yaşamlarını da yitirmiş olabilir. Ancak öncelikle bu çocuklarımızın kaçırılıp kaçırılmadığını, insan ticaretine konu olup olmadığını devletimizin ciddi bir şekilde araştırması gerekir. 1999 depreminden sonra da benzer sorunları yaşadık. Bazı çocuklarımızın istismar edildiği, kaçırıldığı yönünden haberler hatta isimleri medyada yer aldı. Devlet olarak biz fiili olarak kayıplarımızı bulamıyorsak hemen arkasından hukuki anlamda kayıp kişilerin ya da çocukların kayıplığına dair bir hukuki süreç başlatılmalıdır.”

Muhalefetin de desteklediği öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.