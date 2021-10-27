AKP ve MHP oylarıyla: Kamuda ‘birden fazla maaşın engellenmesi’ teklifine ret

CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap tarafından hazırlanan ve kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasının engellenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

Üst düzey görevlerde bulunan bürokratların, mevcut görevlerinin yanında farklı kamu kurumlarının yönetim kurullarında bulunması bir süredir tepkiye neden oluyor. Ancak yasa, bu görevlendirmeleri mümkün kılıyor.

Meclis kürsüsünde konuşma yapan Kasap, “Kamu görevlilerinin, bürokratların, bakan yardımcılarının ayda üçer beşer yerden 150-200 bin liralara yaklaşan maaşlar, huzur hakları aldığı bir Türkiye gerçeği var. 11 yerden maaş alan bürokratınız var. Bu vicdansızlıktır” dedi.

Birden çok maaş alan bürokratları tek tek Meclis kürsüsünde sayan Kasap, şunları söyledi: “Bu listeler sizin vicdanınızı sızlatmıyor mu? Vermiş olduğumuz kanun teklifiyle ikinci bir yerden maaş olmasını engellemiş oluyoruz. Aynı zaman da Varlık Fonu için de geçerli. AKP ve MHP’li milletvekili arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Eğer çocuklarınızın yüzüne rahat bakabileceksiniz bu kanun teklifine evet oyu vermenizi talep ediyorum”.

Kanun teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Kasap: Cumhur ittifakı birden çok maaşa evet dedi

Teklifinin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan Kasap, “Kamuda çift maaş uygulamasını sona erdirecek olan Kanun teklifim AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Milyonlarca vatandaşımız işsizlikle boğuşurken ve milyonlarcası da asgari ücretle geçinmeye çalışırken Cumhur İttifakı birden çok maaşa evet dedi! Yazıklar olsun” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, “Millet tek maaş alacak iş bulamazken AKP ve MHP çift maaşı savundu. Kamuda çift maaş uygulamasını sona erdirecek kanun teklifimiz AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi” mesajını paylaştı.