AKP ‘uyutma’ düzenlemesinde muhalefetin desteğini almak istiyor

Sokak hayvanlarını ‘uyutma’ planı tartışılırken AKP’den “Bu konuda mutlaka adım atacağız” açıklaması geldi.

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AKP’nin sahipsiz sokak hayvanlarını ‘uyutma’ yöntemini içeren bir yasa teklifini Meclis’e getirmeyi planlaması tartışmaları tetikledi.

Kanun teklifinin meclisteki sürecini AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek.

ANKA’nın haberine göre Yenişehirlioğlu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

Yenişehirlioğlu, kanun teklifine ilişkin başka ülkelerdeki modellere de baktıklarını söyledi:

“Saldırgan sokak hayvanlarının binlerce mağduru var. Siyaset, halkın taleplerini karşılamakla yükümlü. Bu konuda mutlaka adım atacağız. Bakanlıklar çok detaylı bir çalışma yürütüyor.

Muhalefet desteği alınacak. 10-15 gün içinde çalışmaların sona ermesini bekliyoruz. Bu çalışmalar veri haline gelecek ve raporlaştırılarak sonra komisyona, sonrasında da Genel Kurul’a gelecek. Meclis kapanmadan da teklifin gelmesini bekliyoruz.”