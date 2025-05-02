AKP sözcüsü: Silah bırakmaya dönük her adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Terör örgütünün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine dönük olarak önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır“ dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi’ne ziyaretleriyle ivmelenen süreçte Öcalan, 27 Şubat’ta PKK ve tüm bağlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Öcalan çağrıda PKK’dan fesih kararı için kongreyi toplamasını istemişti.

Bahçeli, 20 Mart’ta PKK’ya kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti. Ardından medyada PKK kongresi için farklı yer ve tarihler ortaya atılmıştı.

DEM Parti heyeti geçtiğimiz haftalarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşmüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’e göre ‘görüşmenin en önemli başlığı Öcalan’ın çalışma koşulları‘ydı. Koçyiğit bu konuda ‘bazı gelişmelerin olacağını’ belirtmişti.

28 Nisan’da bir açıklama yayınlanan PKK, ‘çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için kendilerine somut bir şey ulaşmadığını’ öne sürmüştü.

Çelik’in süreçle ilgili X’ten paylaşımı özetle şöyle:

‘Vekalet savaşlarının parçası olmaktan çıkmaya dönük aşamaya geçmeli’

* ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşılması, ülkemizin her türlü siyasi kaos projesine karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacağı gibi, yakın coğrafyamız için de ilham kaynağı olacaktır. Yakın coğrafyamızda birtakım güçlerin terör örgütlerini kullanarak ‘vekâlet savaşları’ üretmelerinin engellenmesi için imkan doğacaktır.

* İmralı’dan yapılan PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğine dair çağrı, terörün tüm illegal ve silahlı unsurlarıyla bitmesine ve terör örgütünün dış odakların ‘vekâlet savaşları’nın parçası olmaktan çıkmasına dönük bir aşamaya geçmelidir.

‘Süreç ‘devlet politikası’ haline gelmiştir’

* Terör örgütünün silah bırakmasına ve kendini feshetmesine dönük olarak önümüzdeki günlerde gelişebilecek her olumlu adım, bir sonraki olumlu adımı çağıracaktır. Her aşamayı titizlikle takip ediyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi ve stratejik çağrısı ile başlayan süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle ‘devlet politikası’ haline gelmiştir.

* Partiler arasındaki ziyaret trafiği sürecin siyasi oksijenini artırmış ve zeminini güçlendirmiştir. Cumhuriyetimizin sorunları çözme konusundaki demokratik kapasitesi yüksektir. Türkiye Cumhuriyeti, “tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi esasında, millet şuuru ve devlet aklı ile GÜNDEMİNE HAKİMDİR.