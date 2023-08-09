AKP, olağanüstü kongreye gidiyor

AKP, 7 Ekim’de olağanüstü kongresini düzenleyecek.

Fotoğraf: AA

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kongreye ilişkin şunları söyledi:

*İnşallah bir terslik olmazsa MKYK kararı henüz almadık ama önümüzdeki MKYK’de bunun kararını alacağız. 7 Ekim’de kongremizi Ankara Spor Salonu’nda yapacağız.

*Burada da nasıl milletvekilliğinde, kabinede, bakan yardımcılıkları ve diğer alanlarda değişimler yapılıp, süreç yürümüşse inşallah aynı şekilde MYK’de, MKYK’de bu değişimler olacak.