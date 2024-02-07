Son 21 yılda Türkiye faize 563 milyar dolar (17 trilyon 227 milyar 800 milyon lira) ödedi.

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Türkiye’de, 2023’te iktidarın topladığı 100 lira verginin 15 lirası faize gitti. Euronews‘in haberine göre 2024’te toplanacak vergilerin de en az 17 lirası faize gidecek. Bu oranın artma ihtimali de var.

Türkiye’nin 2023’te ödediği faiz 28,4 milyar dolar. Bu, 2011’den bu yana ödenen en yüksek miktar.

Meclis’te kabul edilen bütçeye göre hükümet 2024’te 11 trilyon 89 milyar lira harcama yapacak. Bunun 1 trilyon 254 milyarı faiz harcamasına gidecek. Yani bütçeden harcanacak her 100 liranın 11,3 lirası faize gidecek.

2024’te hedeflenen gelirse 8 trilyon 437 milyar lira. Bunun 7 trilyon 408 milyar lirası vergilerden toplanacak. Bu durumda toplanan vergilerin yüzde 16,9’u faiz harcamalarına gidecek. Bütçe hedefleri şaşarsa vergi giderleri artabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası verilerine göre 2002’de 34,3 milyar dolar olan faiz gideri 2008’de 40 milyar dolara yükseldi. 2017’deyse 15,6 milyar dolar oldu. Faiz giderleri 2021’de 21,3 milyar dolar, 2022’de de 18,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

2003-2023 yıllarını kapsayan son 21 yılda, yani AKP iktidarında Türkiye faize 563 milyar dolar ödedi.