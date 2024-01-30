AKP grup başkan vekili duyurdu: Can Atalay’ın vekilliği düşürülecek

AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceğini söyledi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu TİP Hatay Milletvekili Atalay hakkında iki defa hak ihlali kararı vermiş ancak hem İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay bu kararları tanımamıştı.

Bu kararların ardından gözler Meclis’e çevrilmişti.

NTV’ye konuşan Usta, Yargıtay kararının bugün ya da bu hafta Meclis’te okunacağını belirterek “Bu artık prosedür haline gelmiş durumda. Meclis’in de üzerine düşen vazifeyi yapması gerekiyor” dedi.

Yargıtay kararı Meclis’te okununca Atalay’ın vekilliği düşecek.

Ne olmuştu?

25 Ekim’de AYM Gezi Parkı davasından 18 yıl hapse mahkûm edilen avukat Can Atalay Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilmişti. Yargı ve yasama adım atmayınca Atalay, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Atalay’ın ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Yüksek mahkeme ayrıca ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, yargılamada durma kararı verilmesine ve hükmün infazının durdurularak Atalay’ın tahliye edilmesine karar vermişti.

AYM kararı, 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne 27 Ekim’de ulaşmış, kararı uygulaması beklenen mahkeme topu Yargıtay’a atmıştı.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi de AYM’nin kararına uyulmamasına, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ve başkan Zühtü Arslan dahil tahliye yönünde oy kullananan dokuz AYM üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Atalay’ın avukatları da karara karşı Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne itirazda bulunmuş ancak itiraz reddedilmişti.

Avukatlar sonrasında dosyayı 1 Aralık’ta ikinci kez AYM’ye taşımıştı.AYM 21 Aralık’ta ikinci kez ihlal kararı vermiş, Yargıtay da ikinci kez AYM’yi tanımamıştı.