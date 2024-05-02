AKP: Cumhurbaşkanımız iade-i ziyarette bulunacak

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesine ilişkin “İade-i ziyaret olacak” dedi.

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Erdoğan ile Özel arasındaki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İki partinin liderlerini sekiz yıl sonra bir araya getiren görüşmenin adresi AKP Genel Merkezi’ydi.

Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Özel, “Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim” dedi.

AA’ya konuşan AKP Sözcüsü Çelik, “Sayın cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret” dedi.

Erdoğan’ın diyaloğun devam etmesini istediğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

“Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir.”