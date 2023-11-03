AKOM’dan İstanbullulara şiddetli fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak. Yarınsa lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

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AKOM’un son değerlendirmesine göre lodos bugün öğle saatlerinde etkisini artıracak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek.

Lodos yönlü rüzgarın 4 Kasım cumartesi (yarın) öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibarense kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.

Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağmur nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB ekipleri nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Fırtınanın pazar erken saatlerden itibaren bölgeyi terk edecek.