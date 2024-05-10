AKOM saat verdi: İstanbul’a sağanak ve fırtına geliyor

İstanbul’da bu akşamdan itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: İBB

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un verilerine göre İstanbul’da akşam saatlerinden (18:00) itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışlı havanın pazar sabah saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor. Rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıklarınsa 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM’a gçre İstanbul’da hava sıcaklıkları 14 Mayıs’a kadar mevsim normalleri civarı ve 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ve 1-3 derece üzerinde seyredecek.