Akif Beki: Zamların sorumlusu Bay Kemal’miş

Kimi herzevekiller, milletin feleğini şaşırtan vergi zamları için Bay Kemal’i suçlamıştı. O söylemese Erdoğan yapmazdı diye.

Bay Kemal, vaatleriyle sıkıştırınca… Erdoğan da asla vermeyeceği sözleri, seçimi kaybetmemek için vermiş. Ama kasada da para yokmuş.

Bol keseden dağıtılan seçim rüşvetlerini, memura seyyanen zammı, EYT’lilere kıyak emekliliği başka kim ödeyecekmiş. Tabii ki millet. Devletin ayrı cebi, geliri mi varmış.

Sorumlusu, Bay Kemal’miş. Hep onun başının altından çıkmış. Canı yananlar, sebep olana kızacakmış. İğneden ipliğe, harçtan vergiye, KDV’den ÖTV’ye zammı yapan iktidara değil.

Ekonomideki enkaza, muhalefet sebep olmuş demek. Faizle oynayıp enflasyonla büyüme modeli deneyenler değil.

Akif Beki’nin yazısı