Akif Beki: Yüzyıllık planlamada bakliyat hatası

13 Şubat’ta bir Cumhurbaşkanı Kararı’yla vergisi sıfırlanmış; yeşil mercimeğin ithalatına teşvik, ihracatınaysa kısıtlama getirilmişti.

3 gün öncesi, Dünya Bakliyat Günü’ydü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, neyi kutladığımızı şöyle özetlemişti:

“1990’da toplam 20 milyon dekar olan bakliyat ekim alanımız, bugün 9 milyon dekara düşmüş durumda.”

Ayrıca nüfusun yüzde 93’ü, 5 büyük kente yığılmış. Köyler boşalmış, nüfus ziraatten koparılmış, büyükşehirler büyütüldükçe büyütülmüş, rant hırsıyla tarlalar imara açılmış, elde kalan arazilerde tarımı kim yapacak? Art niyetli bir soru mu?

İstanbul’a hıyarı Çengelköy yerine Antalya’dan getirtir, mercimeği Kanada’dan alır, hayvanı Çatalca yerine Uruguay’dan ithal ederseniz… Fiyatlardaki pahalılık için ‘hepsi fırsatçılar yüzünden’ denebilir mi?

Cumhurbaşkanı’nın dediği üzere, Türkiye Yüzyılı’nda çiftçilerle omuz omuza destan yazalım yazmasına, kim istemez evelallah da…

Ancak yüzyıllık planlar yaparken tarımda mevsimlik planlamanın gözden kaçtığı ortada, oradan başlayalım şahlanmaya. Düzeltileceğini söylemek, bu planlama hatalarının kabulüdür zaten.

Akif Beki’nin yazısı