Akif Beki: Yöntemleri işbaşında kaldıktan sonra aktörlerini içeri atmışsınız, ne yazar!

Yöntemleri işbaşında kaldıktan sonra aktörlerini içeri atmışsınız, ne yazar!
28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının üzerinden 24 yıl geçmiş.
‘Postmodern darbe’ davası açıldıktan 8 yıl sonra, müebbet hapis cezaları infaz ediliyor.
Çoğu 80’ini devirmiş asker 28 Şubatçılar, ahir ömürlerinde hapse sokuldu.
Emekli generaller Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 arkadaşları daha…
İhtiyarlık çağında ömür boyu yatırılmak üzere tutuklanmalarını kutlayanlar var.
Demokrasimiz zafer kazanmış, sevince gark oluyorlar.
Desenize şunu. 28 Şubat usulüyle başbakan devrilmeyecek bir daha. Lafı bile yetti ferahlatmaya, rahatladım yahu.
Asker 28 Şubatçıları hapse tıkınca 28 Şubat darbeciliğiyle de hesaplaşmış oluyorsak ne ala!
Ama FETÖ’cüler içerideyken yöntemleri dışardaysa FETÖ’yle mücadele nasıl ki kazanılmış olmuyor…
Yöntemleri hala işbaşındayken de eski 28 Şubatçıları içeri atmakla o anlayışın defterini dürmüş, devrini kapatmış, hesaplaşmayı tamamlamış olmuyorsunuz.