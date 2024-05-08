Akif Beki: Yolsuzlukla mücadele edilmediğini söyleyen, davaya ihanetle suçlanıyordu

Yolsuzluk ihaneti varsa cezası bu olmadığına göre, kenara koyup yola devam edilenlere dönüp tekrar bakılabilir.

Mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetciyi, İçişleri Bakanı Soylu biliyordu. Biz hâlâ bilmiyoruz. Suçla mücadele edilecekse tutan yok, hemen yakalanabilir.

200 milyon liralık kamu arazisini peşkeş çekme vaadiyle 36 milyon lirasına çöküldüğünü iddia eden bir Adıyamanlı girişimci çıkmıştı. O sırada AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Adıyaman milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Rüşvet ve organize dolandırıcılık ihbarıydı.

Dolandırıldığını iddia eden Gürsoy’un; tehdit, şantaj ve silahlı yağmadan tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Diğer tarafla ilgili nasıl bir işlem yapıldığı, o gün bugündür esrarını koruyor.

Bugün Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a, arabanın bagajından çıkan para sayma görüntülerinin bir açıklaması var mı, belki şimdi sorulabilir.

Devlette kapıları açmak için AK Parti Genel Merkezi’nde işe girdiğini itiraf eden pudra şekerci bir büro elemanı peydah olmuştu. O cengâverin hangi kapıları açtığına da göz atılabilir.

Kara paradan yargılandığı sırada Sezgin Baran Korkmaz, İçişleri’ne çağrılmış ve on milyonlarca dolar alacağına kalem çektirilerek mal kaçırmasına, kaçmasına göz yumulmuştu. Nedeni araştırılabilir.

Yine, AK Parti eski milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma sürecinde ortaya saçılanlar hatırlanabilir.

SPK eski Başkanı ağabeyinin de adı geçiyordu.

Akif Beki’nin yazısı