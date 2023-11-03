Akif Beki: Yanlış enflasyon tahminiyle halkı yanıltmak suç değil yetkililere

Merkez Bankası, 2023-24 enflasyon tahminini yükselterek dün bir kez daha güncelledi.

Aynı sene içinde bu kaçıncı düzeltmeydi. Haklılar da. Tutturmak mecburiyeti ya da isabet ettirmeyene ceza, kanunen yok.

Yanlış enflasyon tahminiyle halkı yanıltmak, zararına sebep olmak suç değil yetkililere. Eleştiri alırlar en fazla, güvenilirlikleri sorgulanır.

Oysa halka zararı olmayan, velev ki yanlış, yanıltıcı çıksa bile yararına hizmet eden haberden Tolga Şardan tutuklandı.

Yönetici ve siyasi karar vericilere tanınan yanılma, düzeltme ve güncelleme şansı gazetecilere tanınmıyor.

Akif Beki’nin yazısı