Akif Beki: Yangınların muhalefetçe çıkarıldığı yalanı, iktidarın en hızlı rüzgarcısı Soylu’yu bile zorda bırakıyor

Farkında mısınız; İçişleri Bakanı Soylu ve Emniyet, iktidar kara propagandacılarının yalan yanlış tahrikleriyle mücadele ediyor.
Soylu geçen yıl, Ateşin Çocukları’nın çıkmamış yangınları bile üstlendiğini söylemişti. Şimdi yine ortada kundaklama bulgusu olmadığını anlatmak için çırpınıyor.
‘Yangınları terör örgütüne mal edip reklamına alet olmayın, halkı kışkırtmayın, zehir saçmayın, provokasyon yapmayın’ uyarıları yapmaktan Soylu’nun dahi dilinde tüy bitecek.
Yangınların, iktidarı zorda bırakmak için muhalefetçe çıkarıldığı yalanı, iktidarın en hızlı rüzgarcısı Soylu’yu bile zorda bırakıyor. Gerisini siz düşünün.