Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Venezuela’da hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuş gibi görünmüyor mu?

Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya gidiş sebebini şöyle izah etmişti: Maske ve test kiti yardımı götürmek, ayrıca gezip görmek ve iş imkanları araştırmak…

Meclis Dostluk Grubuyla aynı sırada Caracas’ta bulunması ise tamamen rastlantıydı. Grup Başkanı Milletvekili Bayram’ın, Binali Bey’in avukatı çıkması da tesadüf eseri…

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Fakat tesadüfler zinciri burada bitmiyor. Yakından bakınca fotoğrafta iki YSK üyesinin de yer aldığı anlaşıldı.

Zincir halka halka büyürken Binali Bey’in İstanbul seçimlerindeki rakibi İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaretten dava açıldı. 4 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Seçimin iptali tartışmasında, Soylu’ya iade ettiği ‘ahmak’ sözünden.

Hepsi tesadüf, hiçbirinde zamanlama manidar olmayabilir. Ama Venezuela’da hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuş gibi görünmüyor mu?

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Akif Beki’nin yazısı

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