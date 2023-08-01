Akif Beki: Vahşi Batı’ya benzemek için her şeyi yapıp başka bir yere mi benzeyecektik?

Hukukçular, yeni infaz indirimiyle hesaplıyor. Kasten yaralamadan 5 yıl ceza aldın, diyelim. Kapalıda 1 ay yatıp açığa, oradan da 3 ayda yallah eve çıkıyorsun.

‘Canını sıkanı vur gitsin, ne dert ediyorsun, birkaç aya çıkarsın’ dense daha iyi.

Terörle mücadele yasamız, bir gün inşallah eli silah tutanla kalem tutanı da ayırt edecek, diye umuluyordu.

Tersinden gerçekleşti. Kalemle, sözle devletlilere karşı işlendiği iddia edilen suçlar, örtülü aflardan yararlanamıyor.

Halktan birilerine karşı silahla işlenenlerin cezasındaysa indirim üstüne infaz indirimine gidiliyor. Neredeyse yatarı kalmayacak.

Mahkemeye eli kalemli çıkma yeter ki. Başka neyle çıkarsın çık.

Bir de sormazlar mı; nasıl Teksas’a döndük, niye böyle olduk diye.

Vahşi Batı’ya benzemek için her şeyi yapıp başka bir yere mi benzeyecektik?

Bireysel silahlanmayla mücadele için kurulan Umut Vakfı, 2011’de durumu şöyle tespit ediyordu:

“9 milyon silah olduğu tahmin ediliyor. Her 100 kişiden 12’sinde silah var. 178 ülke arasında silahlanma konusunda Türkiye, 14.sırada…”

2011’de durum buysa bugünü artık siz düşünün. Tahminen her 3 kişiden biri silahlı. Ruhsatlı silah alımları bile enflasyondan hızlı büyüyor. Yıldan yıla 2-3 kat fark atarak.

Akif Beki’nin yazısı