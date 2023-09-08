Akif Beki: Ufukta beliren IMF mi?

Dünya Bankası, Türkiye’ye ayırdığı kredi desteğini ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkaracak. Hazırlık doğrulandı, ekonomi yönetimimizle temastalar.

Ekonomistler arasında şöyle bir görüş var: Dünya Bankası ile IMF, aynı madalyonun iki yüzüdür. Dünya Bankası imdada geldi mi, arkadan IMF’nin ayak sesleri de gelecek demektir.

Şişman kadın şarkı söylemeden operanın bitmemesi gibi.

Dünya Bankasının, yeni ekonomi yönetimine kredi açması iyi haber. Ama IMF’nin öncüsü ya da habercisi midir, ufukta beliren ne, nasıl bir pazarlık ve anlaşmayla, hangi şartlarda?

Akif Beki’nin yazısı