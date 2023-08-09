Akif Beki: Türkiye’ye yeni bir finansal saldırı başlatmaktan sorumlu tutuluyordu

2019’da, “bedelini ağır ödeyeceksiniz” diye hakkında soruşturma başlatılmıştı. Doların yükseleceği tahminiyle provokatörlük yapmaktan, Türkiye’ye yeni bir finansal saldırı başlatmaktan sorumlu tutuluyordu.

Aynı JP Morgan, 2023’te yabancı yatırımcıları toplayıp Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’le, Merkez Bankası Başkanı Erkan’la buluşturuyor. Türkiye’ye yatırım, döviz getirmelerine yardımcı olmak için.

Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışan, notumuzu kırarak paramıza operasyon çeken küresel tefeciydi. 2022’de değişti. Bir anda ‘notumuzu yükselten’ Türkiye destekçisi oluvermiş de alkışlanıyordu bile.

AK Partili Bülent Turan, muhalefete JP Morgan ağzıyla şöyle çıkışabiliyordu:

“Amerika’nın dev yatırım bankası, Türkiye’nin yatırım yapılır, geleceği rahat, ekonomisi açık bir ülke haline geldiğini söyledi. Amerikalının gördüğünü. Türkiye’dekiler de görsün istiyoruz.”

Halk, kendi durumunu Amerikan bankasından daha mı iyi bilecekti.

Akif Beki’nin yazısı