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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Türkiye’nin sözü dinlenen tek bölge aktörü olduğu dünya eskide kaldı

ABD Başkanı Biden, bölge liderlerini arıyor. İsrail, Ürdün, Mısır, Suud, Katar, Emirlikler var; arama listesinde Türkiye yok.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bölge ülkelerini dolaşıyor. Yine İsrail, Ürdün, Mısır, Suud, Katar, Emirlikler var; ama tur listesinde Türkiye yok.


Durum değişti; Türkiye’nin İran, İsrail, Suud, Mısır, Suriye ve ABD’yle aynı anda görüşebilen ve sözü dinlenen tek bölge aktörü olduğu dünya, eskide kaldı.

Ankara artık hepsiyle dünkü gibi görüşebilen, kulak verilen yegâne aktör pozisyonunda değil. Suud, Mısır, Emirlikler… Aynı anda hem İran hem İsrail’le yakınlaşmaya başlayanların sayısı, İslam dünyasında artıyor.

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